Мощен взрив в жилищен блок в Русия, има жертви

Д вама души са загинали, а други петима са пострадали при експлозия на битов газ тази сутрин в 9-етажен блок в Ногинск, Московска област.

Ранените са извадени живи изпод развалините, съобщиха ТАСС и Интерфакс.

BREAKING #News #FossilFuels KILLS ☠️

Gaz explosion near #Moscow Russia - Noginsk city,

at least 2 killed and some damaged.

Gazprom not only do #ClimateChange but also cause direct death 💀 pic.twitter.com/Way7GYm7s9 — iLikeGreen 🌍 (@AntonBoym) September 8, 2021

Трима от тях са в болница с травми и натъртвания, включително две деца на 5 и на 11 години.

Рухнали са някои от стените на блока, повредени са пет апартамента. Взривът не е предизвикал пожар. Спасителните работи продължават.

The moment of the explosion in the house in Noginsk, Moscow

#Russia pic.twitter.com/rQwNnQT77a — Dailyaz (@dailyaz1) September 8, 2021

Прокуратурата започна проверка по случая и изпрати на мястото следователи. Местните власти съобщиха, че централното подаване на газ към блока е изключено.

The #aftermath of natural gas #explosion in Noginsk city near #Moscow, Russia. Officials say 4 people are injured and there can be more under the rubble#disaster #catastrophe pic.twitter.com/94zlz4lBYu — Disaster (@Disastervid) September 8, 2021

От жилищния блок са евакуирани над 170 души.

