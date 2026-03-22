Експлозия в Истанабул, две сгради се сринаха

Д евет души бяха извадени живи от развалините на двете сгради, които се срутиха днес по обяд след експлозия в централния истанбулски квартал „Фатих“, съобщи „Тюркийе тудей“.

Двама загинали и 11 ранени при взрив в Истанбул

Деветимата спасени са откарани в болница, като никой от тях не е в критично състояние, съобщиха властите.

Продължават усилията за намиране на още двама души, за които се смята, че са под отломките на сградите.

Силна експлозия разтърси Истанбул

Според местните власти най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ.

Кварталът, разположен в историческия център на Истанбул, е смятан за най-проблематичния район на града по отношение на безопасността на сградите. Повечето постройки в него са стари и не отговарят на съвременните стандарти, а почти 40 хиляди са смятани за особено опасни.