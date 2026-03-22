Свят

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

Властите посочват, че след въпросните атентати са засилили белгийското разузнаване и мерките за борба с тероризма

22 март 2026, 14:31
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б елгия отбеляза десетата годишнина от атентатите на летището и метрото в Брюксел, съобщи Франс прес.

Властите посочват, че след въпросните атентати са засилили белгийското разузнаване и мерките за борба с тероризма. В присъствието на премиера Барт де Вевер, крал Филип и кралица Матилда, възпоменателните церемонии започнаха с разкази на оцелели на брюкселското летище "Завентем", а след това продължиха на метростанция Малбек в европейския квартал - двете места, които са били мишена на нападателите.

Преживяла терора в Брюксел: Сякаш се случи тази сутрин

"Всеки ден се събуждам със спомена за този ужас. Гледам тялото си - изгорено, разкъсано, с белези", разказа Беатрис де Лавалет, която губи краката си при атаката на летището. "Но избрах да живея и да се боря", добави тя. Днес Беатрис е параолимпийска състезателка по конен спорт.

Самоубийствените атентати на 22 март 2016 г., за които отговорност пое групировката "Ислямска държава", отнеха живота на 32 души и раниха над 300.

Същата джихадистка клетка, действаща под ръководството на "Ислямска държава", стои и зад атаките в Париж и предградията му от 13 ноември 2015 г., при които загинаха 130 души. Салах Абдеслам е главен заподозрян (и по-късно осъден) за кървавите атентати в Париж и аресът му ускори подготовката за нови нападения.

Белгия от днес в тридневен траур

Възпоменанията днес се състояха точно в часовете, когато преди десет години трима атентатори са се взривили - двама в залата за заминаващи на летището и един в претъпкано метро. Това са най-кървавите атаки в историята на Белгия.

Възпоменателната церемония ще продължи пред паметник в европейския квартал, издигнат в памет на жертвите на терористични нападения, където се очаква да се съберат стотици хора.

Десета годишнина Атентати в Брюксел Тероризъм Летище Завентем Метро Малбек Белгия Жертви на терор Борба с тероризма Ислямска държава Възпоменание
