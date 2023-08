Екшън в калифорнийски бар: Петима са убитите при стрелба в рокерски бар

П етима по последни данни са убитите при стрелба в рокерски бар в обитаемата селищна част на каньона Трабуко в американския окръг Ориндж, Южна Калифорния, съобщи каналът на телевизия Си Би Ес в Лос Анджелис, цитиран от Ройтерс. По-рано ДПА информира за най-малко четири жертви, а в първите си информации Асошиейтед прес спомена за трима загинали. Ройтерс допълва, че ранените са шестима.

At least 3 dead and multiple wounded after mass shooting at California biker bar, police say https://t.co/HBLxwqT8Wy

Шерифството на окръг Ориндж публикува в платформата "Екс" (бивша "Туитър"), че има "многобройни жертви".

Според ДПА представители на органите на реда са пристигнали в бара "Кук'с корнър" на улица "Сантяго Кениън Роуд" незабавно след получаване на сигнал за стрелбата - около 7:30 вечерта местно време снощи. По информация от два източника, които агенцията не назовава, стрелбата е открита от пенсиониран полицай от окръг Вентура.

BREAKING: At least three people are dead — and several injured — after a shooting at a bar in Southern California, officials say. https://t.co/4xWEawFZ1F