"Екс" отрича обвиненията на Франция, твърди, че са политически мотивирани

С оциалната мрежа "Екс" на Илон Мъск отхвърли днес обвиненията на френски прокурори към нея за предполагаема манипулация на данни и измама, определяйки ги като политически мотивирани, предаде Асошиейтед прес.

"Екс" отговори на твърдение от началото на този месец на парижката прокуратура, която заяви, че започва разследване на двете предполагаеми престъпления. И двете нарушения са свързани с "автоматизирана система за обработка на данни", съобщиха прокурорите, които не предоставиха много подробности за предполагаемите нарушения.

Платформата заяви, че френските власти извършват "политически мотивирано наказателно разследване срещу "Екс" във връзка с предполагаемото манипулиране на алгоритъма на платформата и предполагаемото "измамно извличане на данни".

"Екс" категорично отрича тези твърдения", се казва в публикация от акаунта ѝ за глобални правителствени въпроси.

France labels X a “criminal gang” to justify invasive surveillance, wiretaps & data grabs.

All over bogus claims of “algorithm manipulation.” This is pure political censorship

X refuses to comply and won’t be bullied pic.twitter.com/kH9vQ3rMVc