Любопитно

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 март 2026, 09:12
Източник: iStock/GettyImages

И ма личности в българската памет, чиито имена не са просто исторически записи, а цели епохи на духа. Когато на 27 март 1893 г. в Русе издъхва Тонка Тончева Обретенова, България не просто губи една възрастна жена.

Тя губи своя пристан, своята икона на майчината саможертва и жената, която превърна дома си в крепост на свободата. Баба Тонка си отиде в една вече свободна България, за която беше дала всичко – и сълзите си, и децата си, и самото си право на спокоен живот.

Един дом, превърнат в олтар на свободата

Животът на Баба Тонка не е низ от тихи семейни вечери, а непрестанна битка с времето и страха. Край брега на Дунав, в нейната къща в Русе, се коват съдбите на най-смелите мъже на България. Тя не просто приютява четници и комити; тя ги пази като свои синове. В нейната „българска обител“ намират подслон Стефан Караджа, Ангел Кънчев и самият Васил Левски.

Тя е жената, която пренася оръжие под престилката си и преминава Дунав с лодка, за да пренесе забранени вестници и писма. За Баба Тонка страхът е чувство, което тя е погребала отдавна, за да освободи място за една по-голяма любов – тази към отечеството. Нейният образ е втъкан в историята не с думи, а с дела, които смразяват кръвта на османските заптиета.

„Четирима сина загубих! Двама са в гроба, а другите двама – полуживи...“

Най-разтърсващият момент в нейния земен път остава силата, с която тя изпраща децата си в челюстите на смъртта. Петима синове и две дъщери – всички те стават част от революционния вихър. Когато легендарният Стефан Караджа е заловен и докаран в Русе, тя е тази, която успява да се добере до него в затвора, да го нахрани и да измие раните му.

Но истинското величие на Баба Тонка проличава след екзекуцията на Ангел Кънчев. Тя успява да откупи черепа на четника от турските власти и да го запази като свещена реликва. Този акт не е просто проява на смелост, а висша форма на духовно съпротивление. Тя знае, че костите на героите са основите, върху които ще се гради новата държава.

Когато на този мартенски ден през 1893 г. тя затваря очи завинаги, Баба Тонка оставя след себе си празнота, която никой друг не успя да запълни. Тя е живото доказателство, че революцията не се прави само с пушки, а с вяра, която започва от огнището.

Нейният завет остава в думите: „Четирима сина загубих! Двама са в гроба, а другите двама – полуживи. Но още четирима да имах, пак щях да ги пратя да носят българското знаме със златния лъв!“.

  • Трагедията „Тенерифе“, когато мъглата се превърна в клада

Денят 27 март 1977 г. е дата, на която съдбата сякаш реди зловещ пъзел, в който всяко парче е напоено с лош късмет. На малкото летище „Лос Родеос“ на канарския остров Тенерифе времето спира в 17:06 ч., за да запише най-черната страница в историята на гражданската авиация.

Сблъсъкът между два гиганта Boeing 747 отнема живота на 583 души, оставяйки след себе си въпроси, които промениха начина, по който летим днес.

Нищо през онази неделя не предвещава апокалипсис. Всичко започва с терористичен акт – бомба избухва на летището в Лас Палмас, принуждавайки десетки международни полети да се насочат към резервното летище в Тенерифе.

Сред тях са „Кралиците на небето“ – полет 4805 на холандската компания KLM и полет 1736 на американската Pan Am. „Лос Родеос“ не беше проектирано за подобен трафик. Малката стоянка се препълни, самолетите бяха паркирани на самата пътека за рулиране, а диспечерите бяха принудени да използват главната писта като единствен път за придвижване.

Докато екипажите чакаха часове наред, времето на острова реши да покаже своя капризен характер. Гъста, бяла пелена от облаци се спусна над пистата, намалявайки видимостта до по-малко от 300 метра. В този момент пилотите и кулата станаха „слепи“ един за друг.

Минути на фатално неразбиране

Трагедията в Тенерифе не е резултат от техническа повреда, а от поредица от човешки грешки и фатално „разминаване в ефира“. Капитанът на KLM, Якоб Велдхуйзен ван Зантен – ветеран и лице от рекламните брошури на компанията, бърза. Той се опасява, че ако не излети веднага, ще превиши разрешените работни часове, което би означавало огромни разходи и логистичен кошмар.

В същото време самолетът на Pan Am все още се намира на пистата, опитвайки се да намери правилния изход в мъглата. Поради използването на неясна терминология („OK“, „We are at take-off“) и нещастното припокриване на радиосигналите, капитан Ван Зантен повярвал, че има разрешение за излитане. В момента, в който той подава пълна тяга на двигателите, огромният Boeing на Pan Am все още е пред него, скрит в млечната пелена.

Сблъсъкът на титаните

Когато американските пилоти виждат светлините на засилващия се срещу тях KLM, капитан Виктор Гръбс изкрещява: „Ето го! Вижте го! Кучият му син идва!“. Той отчаяно се опитва да извие машината в тревата, докато холандският капитан дърпа рязко лоста, опитвайки се да „прескочи“ препятствието. Опашката на KLM се врязва в корпуса на Pan Am с опустошителна сила.

Следва оглушителен взрив. KLM, току-що зареден до горе с гориво, се превръща в гигантска огнена топка, която се плъзга по пистата още няколкостотин метра, преди да спре завинаги. Никой на борда му не оцелява. От американския самолет, като по чудо, успяват да се спасят 61 души, изскачайки през дупки в разкъсания фюзелаж сред пламъците и рухващите отломки.

Уроците, платени с кръв

Тенерифе остава вечно напомняне за това колко крехка е границата между триумфа на техниката и човешката несигурност. Тази катастрофа налага фундаментални промени: въвежда се стандартна радиофразеология, изключваща двусмислени думи, и се създава концепцията за Crew Resource Management (CRM).

Тя научава капитаните да се вслушват в своите помощници, а авиацията разбира, че егото няма място в пилотската кабина.

Още събития на 27 март:

  • 1964 г. – Най-силното земетресение, регистрирано в САЩ, с магнитуд 9,2 по скалата на Рихтер разтърсва южна и централна Аляска и убива 125 души.
  • 1973 г. – Американският актьор Марлон Брандо се отказва от наградата Оскар, в знак на подкрепа на правата на индианците.

Родени:

  • 1845 г. – роден е немският физик Вилхелм Рьонтген
  • 1952 г. – родена е френската актриса Мария Шнайдер
  • 1963 г. – роден е американският режисьор Куентин Тарантино
  • 1969 г. – родена е американската певица Марая Кери

Починали:

  • 1886 г. – умира българският поет Добри Чинтулов
  • 1968 г. – умира съветският космонавт Юрий Гагарин
Редактор: Надежда Неменски
Последвайте ни
Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

Гуми се

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 12 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 16 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 11 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

