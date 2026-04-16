Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

"Руските удари умишлено тероризират цивилните украинци, това е терористична война", каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция след снощните кървави удари срещу Одеса.

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

"Русия има престъпно поведение по целия свят", добави той. По неговите думи от началото на войната в Украйна руската страна е претърпяла загуби от 1,2 милиона убити и ранени.

"Жестоки и нечовешки, това са военни престъпления"

Говорителят призова Русия да обърне внимание на състоянието на икономиката си и посочи, че дефицитът се е удвоил в последната година.

Комисията днес съобщи, че 5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС от началото на войната. Това е най-голямата операция за медицинска евакуация, съгласувана някога по Европейския механизъм за гражданска защита.