МС: Облекчение за бизнеса с месечни компенсации за ток

К омпенсацията за консумация на небитовите потребители на електроенергия над 122.71 евро и старата граница от 240 лв. се променя от изчисляване на 6-месечна в ежемесечна база, което позволява по-добра възможност компаниите да планират своите разходи. Това заяви служебния министър на енергетика Трайчо Трайков след края на заседанието на Министерски съвет.

Министърът уточни, че правителство е приел негов доклад по повод кризата с цените на горивата.

"Това позволява потребителите да получават по-ниска и предвидима цена", посочи още той.

Междувременно същият проект предвижда, чрез изрична разпоредба, да се осигури по-голяма прозрачност на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. При спазване на изискванията за защита на чувствителна търговска информация, когато е налице такава, ще бъдат публично достъпни всички бенефициенти по механизма за компенсиране на разходите за високите цени на електроенергията.