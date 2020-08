Защо събитията в Мали са важни и за Европа

Н а фона на демонстрации в Беларус, напрежение между Запада и Русия, надигането на Китай и приближаващите избори в САЩ, ставащото в една бедна африканска страна като Мали, не е от голямо значение за широката общественост. Но всъщност не е така. Ако страната изпадне в хаос, което е все по-вероятно, територията ѝ, която вече е в епицентъра на засилваща се глобална джихадистка заплаха, ще се превърне в буря, която ще засегне не само големи райони от Африка, но и далеч извън континента. Като например Европа. Неслучайно държави като Франция и САЩ поддържат свои големи сили в района на Субсахарска Африка и в частност в Мали, но ситуацията може да се промени скоро на фона на скорошния военен преврат в страната.

FT View: The coup in Mali may not seem too important to you, but it matters a great deal. If the country falls into chaos, it could become a launchpad for terrorism across west Africa and conceivably beyond https://t.co/jUCMmvv2bF