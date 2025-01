Дългата ръка на Русия: Как се преследват критиците на Путин в чужбина

23-годишният Лев Скорякин бяга от Русия през януари 2023 г., след като беше обвинен в организиране на протест пред централата на службата за сигурност на ФСБ в Москва. Тъй като паспортът му е конфискуван от руските власти, той остава с ограничени възможности за бягство.

“Можех да избера Армения, Казахстан или Киргизстан. Не знам защо избрах Киргизстан", казва Скороакин. “По това време ние [руснаците, които искаха да напуснат страната] смятахме, че ако не се излагаме на риск, ще бъдем в безопасност. Но сгрешихме.”

Късно вечерта на 16 октомври 2023 г. група мъже от службите за сигурност на Киргизстан почукаха на вратата на хостела му в столицата Бишкек и го помолиха да дойде с тях. Те го отвели до летището и го предали на руската служба за сигурност, която му сложила белезници и го придружила с пътнически полет обратно за Москва.

След руската инвазия в Украйна стотици хиляди руснаци избягаха от страната в търсене на безопасност и за да избегнат мобилизация. Много от тях се насочиха към Централна Азия. Много руснаци нямат паспорти, а Казахстан и Киргизстан могат да влязат само с национална лична карта.

Но все по-голям брой руснаци откриват, че съседните страни в региона, по-специално Киргизстан и Казахстан, далеч не са безопасни.

Според доклад на Freedom House за транснационалните репресии, най-малко 14 руски граждани са задържани или депортирани по искане на Русия от Казахстан или Киргизстан през 2022 и 2023 г.

Грейди Вон от Freedom House обясни “Русия се стреми да върне три основни категории хора".

