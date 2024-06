"Веган" тирамису уби жена, производителите се разминаха със затвора

П роизводителите на „веган“ тирамисуто, което уби жена в Италия с тежка алергия към млечни продукти, бяха пощадени от затвора.

Анна Белисарио изпадна в анафилактичен шок през януари 2023 г., след като изяде само четири лъжици от десерта, за който беше установено, че съдържа следи от сирене маскарпоне.

„Веган“ тирамису уби 20-годишна италианка

Джована Аноя и Джузепе Лойеро бяха признати за виновни и осъдени на 12 месеца зад решетките, но техният защитник вече е договорил споразумение за признаване на вината, което ще ги спаси от затвора.

Makers of 'vegan' tiramisu that killed woman are spared jail https://t.co/5hLY16qBjc via @MailOnline

Вместо това двамата ще платят глоба от 10 000 евро плюс обезщетение на приятеля на Ана и нейното семейство.

Съдия Мариани в съд в Милано също отмени забраната за връщане на двойката в бизнеса, която беше наложена от друг съдия по искане на прокурорите.

По време на разследването си полицията откри "критични проблеми" с безопасността на храните и производствените процедури в компанията.

Веганските и невеганските храни са били съхранявани и приготвяни една до друга с голям шанс за кръстосано заразяване, казаха прокурорите.

Белисарио и нейният приятел вечеряли в ресторант за бързо хранене в Милано на 26 януари миналата година.

Когато поръчала тирамисуто, Белисарио проверила етикета, но поискала и допълнителна информация поради много силната си алергия. След това тя започнала да яде, след като получила уверение.

На втората лъжица ѝ прилошало и изтичала до банята, за да се опита да повърне.

Makers of 'vegan' tiramisu that killed 20-year-old Italian woman with severe dairy allergy are spared jail but fined 10,000 euros for manslaughter https://t.co/Z7A6VPuN5o pic.twitter.com/Px8nKyp4ZZ