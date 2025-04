Два самолета се сблъскаха при рулиране на летище във Вашингтон

В ърхът на крилото на самолет на "Американ еърлайнс" удари друг самолет на същата авиокомпания на пътека за рулиране на националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон, предаде Асошиейтед прес като се позова на властите.

Няма пострадали при инцидента, уточниха те.

Planes Collide at DC Airport with Congress Members Aboard Weeks After Fatal Crash https://t.co/YmuNZ4iqAP #Congress #WASHINGTON_DC #Planes pic.twitter.com/JcF5etrpor

Самолет, който е трябвало да излети за Чарлстън, Южна Каролина, е ударил този за Ню Йорк малко преди 13 ч. местно време ( 20 ч. българско време), се казва в изявление на Федералната авиационна администрация (ФАА), която разследва случилото се.

Самолетът за Ню Йорк не е бил в движение, когато е ударен, написа в социалната мрежа "Екс" конгресменът Ник Лалота, който е бил на борда му заедно с колегата си Грейс Менг.

Около 80 души е трябвало да пътуват за Чарлстън и 71 за Ню Йорк, съобщи "Американ еърлайнс".

