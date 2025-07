При атака с дрон в Ирак е убит член на ПКК

Н еидентифициран дрон е убил член на Кюрдската работническа партия (ПКК) и е ранил друг близо до северния иракски град Сюлеймания, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източници от силите за сигурност и местни длъжностни лица.

Това е първата подобна атака от месеци, посочва Ройтерс.

