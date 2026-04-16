Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Е л Салвадор публикува нов закон, който ще позволи на властите да налагат наказание доживотен затвор на малолетни лица, навършили 12 години, за тежки престъпления, включително убийство, тероризъм или изнасилване. Правителството обяви, че промените влизат в сила на 26 април, съобщава Al Jazeera.

Тази законова промяна е част от пакет от твърди мерки, целящи изкореняването на гангстерското насилие в страната. Критици обаче предупреждават, че подобни стъпки крият риск от задълбочаване на тежките нарушения на правата на човека.

Режим на извънредно положение и масови арести

От март 2022 г. Ел Салвадор се намира в състояние на извънредно положение, което ограничи редица граждански свободи за сметка на разширени правомощия на полицията и армията. Първоначално планиран за 30 дни, режимът беше подновяван десетки пъти. През този период правителството проведе кампания за масови арести:

Над 90 000 души са изпратени в затвора.

По данни на Human Rights Watch близо 1,9% от населението на страната е зад решетките – един от най-високите проценти в света.

Част от задържаните са лишени от свобода без повдигнати обвинения, а други преминават през масови съдебни процеси, при които до 900 души биват съдени едновременно.

Доживотният затвор за непълнолетни беше одобрен като част от конституционна поправка през март, подкрепена от президента Найиб Букеле и неговата партия „Нови идеи“, която контролира законодателното събрание.

Спорът между властта и международните организации

Президентът Букеле публично атакува противниците на промените, обвинявайки ги в снизходителност към насилствената престъпност. „Ще видим кой подкрепя тази поправка и кой ще дръзне да твърди, че конституцията трябва да продължи да забранява на убийци и изнасилвачи да остават в затвора“, написа той в социалните мрежи.

От друга страна, организации като УНИЦЕФ (Детският фонд на ООН) изразиха „дълбока загриженост“. Основните им аргументи са:

Доживотният затвор има тежки дългосрочни последици върху развитието на подрастващите.

Подобни мерки едва ли ще доведат до цялостно намаляване на престъпността.

Нарушават се стандартите на Конвенцията за правата на детето, според които рехабилитацията и реинтеграцията трябва да бъдат приоритет.

Обвинения в престъпления срещу човечеството

Въпреки че новият закон предвижда периодични прегледи на присъдите и възможност за предсрочно освобождаване под надзор, правозащитниците настояват за прекратяване на извънредното положение.

Миналия месец Международната група експерти за разследване на нарушенията (GIPES) публикува доклад, в който се твърди, че през последните четири години са извършени престъпления срещу човечеството. Експертите цитират и думи на самия Букеле, който признава, че „поне 8000 от задържаните са били невинни“. Според Хосе Гевара, един от авторите на доклада, мащабът и систематичността на тези действия показват целенасочена държавна политика, а не единични случаи.