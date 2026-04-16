Свят

Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Новият закон, иницииран от президента Найиб Букеле, позволява на властите да налагат най-тежкото наказание на малолетни за убийства и тероризъм, предизвиквайки остри критики от ООН

16 април 2026, 12:20
Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността
Източник: Getty Images

Е л Салвадор публикува нов закон, който ще позволи на властите да налагат наказание доживотен затвор на малолетни лица, навършили 12 години, за тежки престъпления, включително убийство, тероризъм или изнасилване. Правителството обяви, че промените влизат в сила на 26 април, съобщава Al Jazeera.

Тази законова промяна е част от пакет от твърди мерки, целящи изкореняването на гангстерското насилие в страната. Критици обаче предупреждават, че подобни стъпки крият риск от задълбочаване на тежките нарушения на правата на човека.

Режим на извънредно положение и масови арести

От март 2022 г. Ел Салвадор се намира в състояние на извънредно положение, което ограничи редица граждански свободи за сметка на разширени правомощия на полицията и армията. Първоначално планиран за 30 дни, режимът беше подновяван десетки пъти. През този период правителството проведе кампания за масови арести:

Над 90 000 души са изпратени в затвора.

По данни на Human Rights Watch близо 1,9% от населението на страната е зад решетките – един от най-високите проценти в света.

Част от задържаните са лишени от свобода без повдигнати обвинения, а други преминават през масови съдебни процеси, при които до 900 души биват съдени едновременно.

Доживотният затвор за непълнолетни беше одобрен като част от конституционна поправка през март, подкрепена от президента Найиб Букеле и неговата партия „Нови идеи“, която контролира законодателното събрание.

Спорът между властта и международните организации

Президентът Букеле публично атакува противниците на промените, обвинявайки ги в снизходителност към насилствената престъпност. „Ще видим кой подкрепя тази поправка и кой ще дръзне да твърди, че конституцията трябва да продължи да забранява на убийци и изнасилвачи да остават в затвора“, написа той в социалните мрежи.

От друга страна, организации като УНИЦЕФ (Детският фонд на ООН) изразиха „дълбока загриженост“. Основните им аргументи са:

  • Доживотният затвор има тежки дългосрочни последици върху развитието на подрастващите.
  • Подобни мерки едва ли ще доведат до цялостно намаляване на престъпността.
  • Нарушават се стандартите на Конвенцията за правата на детето, според които рехабилитацията и реинтеграцията трябва да бъдат приоритет.

Обвинения в престъпления срещу човечеството

Въпреки че новият закон предвижда периодични прегледи на присъдите и възможност за предсрочно освобождаване под надзор, правозащитниците настояват за прекратяване на извънредното положение.

Миналия месец Международната група експерти за разследване на нарушенията (GIPES) публикува доклад, в който се твърди, че през последните четири години са извършени престъпления срещу човечеството. Експертите цитират и думи на самия Букеле, който признава, че „поне 8000 от задържаните са били невинни“. Според Хосе Гевара, един от авторите на доклада, мащабът и систематичността на тези действия показват целенасочена държавна политика, а не единични случаи.

Източник: Al Jazeera    
Ел Салвадор доживотен затвор за малолетни извънредно положение права на човека масови арести Найиб Букеле гангстерско насилие престъпления срещу човечеството права на детето тежки престъпления
По темата

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 18 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 14 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 16 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 3 минути

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

,

Най-черните прогнози се сбъдват: Рискът от климатичен колапс в Атлантика вече е над 50%

Свят Преди 8 минути

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 33 минути

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Любопитно Преди 40 минути

Синът на шеф Манчев се включва в новата спасителна мисия на предаването край Иракли

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 51 минути

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 1 час

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

България Преди 1 час

Необичаен инцидент блокира подлеза на Орлов мост, след като автомобил без надзор се спусна по стълбите. По първоначални данни няма пострадали, а екипи на полицията изясняват причините за самопроизволното тръгване на колата

Земетресение до Благоевград

Земетресение до Благоевград

България Преди 1 час

По информация на сеизмолозите трусът е станал в 00:46 ч.

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл направи силно лично признание по време на последната си публична поява в Австралия, заявявайки пред група студенти, че вярва, че е била „най-тролваният човек в целия свят“ след десетилетие на непрекъснати онлайн нападки

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

България Преди 1 час

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“, иззеха списъци с имена и предложения за награди

Адел се завръща с нов сингъл и филмов дебют в „Cry To Heaven“

Адел се завръща с нов сингъл и филмов дебют в „Cry To Heaven“

Любопитно Преди 1 час

Адел започва актьорска кариера във филма на Том Форд „Cry To Heaven“. След края на резиденцията си във Вегас, звездата ще съчетае кино дебюта си с нова музика, записвайки специален сингъл за саундтрака на историческата драма

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

България Преди 1 час

Към момента няма данни за пострадали хора

Москва публикува списък с цели, Медведев към ЕС: „Сладки сънища, европейски партньори!“

Москва публикува списък с цели, Медведев към ЕС: „Сладки сънища, европейски партньори!“

Свят Преди 1 час

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Робърт Кенеди младши

От китове с резачка до мечета в парка: Тайните на Робърт Ф. Кенеди

Свят Преди 1 час

Странен разказ за високопоставения здравен служител е разкрит в новата книга „RFK Jr.: The Fall and Rise“, написана от журналистката Изабел Винсент, която се е позовала на широк кръг източници, включително лични дневници, водени от него, докато е живял в Ню Йорк между 1999 и 2001 г.

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Любопитно Преди 1 час

Графа представи сингъла „Картина“, поставяйки началото на видео поредицата „Графа Live“ в YouTube. След успеха на едноименната книга, форматът продължава да разказва историята на артиста чрез кадри от най-силните му концертни изпълнения

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Свят Преди 2 часа

Корабът беше задържан през март заради липса на доказателства за флаг и собственост

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Мая Нешкова: Отиде си моето момче, моето всичко

Edna.bg

Истината за Coachella: блясъкът в Instagram и реалността, за която никой не говори

Edna.bg

Ливърпул потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Световното първенство

Gong.bg

Трагедия: бивш футболист от Бундеслигата загина след сблъсък с елен

Gong.bg

ЕК одобри помощ заради цените на тока за енергоемките отрасли в България

Nova.bg

Почина Маестро Кирил Икономов

Nova.bg