Ел Салвадор търси златна мина за 3 трилиона долара

П реди седем години Ел Салвадор влезе в заглавията на световните вестници като първата държава в света, която забрани добива на метали. Решението беше приветствано като победа за опазването на околната среда, отпразнувана от местните общности, природозащитниците и дори от Католическата църква.

(Във видеото може да научите повече за: Нова златна мина у нас - откриха рудника „Ада тепе”)

Това беше тогава.

Сега президентът Найиб Букеле призовава за отмяна на тази забрана, като твърди, че под плодородната почва на страната се крие неизползвано богатство. Според Букеле малката централноамериканска държава може да разкрие златни запаси на стойност около 3 трилиона долара - потенциален джакпот, който може радикално да промени финансовото бъдеще на Ел Салвадор.

„Потенциално разполагаме с най-големите златни залежи на квадратен километър в света“, заявява Букеле в социалната медия X. Той твърди, че извличането на само 4% от златните залежи в страната може да генерира приблизително 131 млрд. долара - сума, равняваща се на 380% от настоящия БВП на Ел Салвадор.

„Бог постави гигантско съкровище под краката ни“, пише Букеле, наричайки забраната за добив от 2017 г. „абсурдна“.

Не винаги е било така. Когато Букеле се кандидатира за президент през 2019 г., той подкрепи забраната за добив на полезни изкопаеми, която беше приета единодушно от Законодателното събрание на Ел Салвадор със 70:0 гласа. Забраната се ползваше с широка подкрепа и се разглеждаше като съществена за защита на уязвимите водни ресурси на страната от замърсяване, причинено от минните дейности.

President Nayib Bukele announced that El Salvador has uncovered up to $3 trillion worth of unmined gold. He is now pushing to repeal the mining ban to allow operations to begin. pic.twitter.com/G8MF39Oy4j