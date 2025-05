До тук с изключенията: Край на руската енергия до 2027 г.

Eвропейският съюз настоява страните членки да прекратят финансирането на руската война в Украйна – и този път подходът е решителен. Амбициозната нова стратегия, представена във вторник, 6 април, от изпълнителната власт на ЕС, ако бъде прилагана, ще сложи край на печелившите газови сделки с Москва до 2027 г. и ще изисква газовите компании да развалят договорите си с Кремъл, пише Politico.

Този курс бележи началото на сериозен сблъсък между Брюксел и няколкото лидери, които все още разчитат на руската енергия. Въпреки твърдата позиция на официалните лица от ЕС, още във вторник възникнаха въпроси относно реалната изпълнимост на предложението и готовността на държавите да го наложат.

Планът пряко поставя страни като Унгария и Словакия във фокуса на ЕС. И двете държави открито продължават да използват руско гориво по време на войната, като същевременно възпрепятстваха въвеждането на допълнителни енергийни санкции в Брюксел и бяха сдържани в подкрепата за Украйна.

Във вторник еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен подчерта, че за разлика от санкциите, бъдещите предложения няма да изискват пълно единодушие, т.е. страните от ЕС ще могат да заобиколят ветото на Унгария и Словакия.

„Надявам се всички да подкрепят инициативата, разбира се, но и ако не го сторят, това също е част от ЕС – понякога решенията се взимат с мнозинство, когато се налага“, заяви той пред репортери в Европейския парламент в Страсбург.

Ако пък някоя страна остане неотстъпчива, Йоргенсен обяви, че „разполагаме с обичайните механизми за реакция“.

Острият тон изненада дори някои дипломати, макар че според тях много практически въпроси все още чакат отговор. „Честно казано съм впечатлен“, сподели дипломат. „Не изпитвам съчувствие нито към Унгария, нито към Словакия.“

Друг дипломат похвали Брюксел, че най-сетне е отправил ясен сигнал, макар да остава неясно дали планът ще бъде „правно осъществим“ и дали ще донесе нужната увереност.

Край на изключенията за Унгария и Словакия?

В последните три години ЕС нееднократно позволи на част от държавите, включително Унгария и Словакия, да се ползват с изключения за енергийните санкции. Премиерът на Унгария Виктор Орбан и словашкият лидер Роберт Фицо използваха тези вратички, за да поддържат внасянето на руски газ и петрол, които уж трябваше да са временно разрешени, а в действителност носят печалба на страните от транзитни такси и препродажба на свободния пазар.

През септември Будапеща подписа споразумение с Украйна, което й позволява да продължи да получава руски петрол по тръбопровод, докато Братислава неколкократно настояваше Брюксел да се намеси в спора с Киев, след като доставките на руски газ бяха прекъснати.

Сега, според експерти, тези страни могат най-после да понесат реалните финансови последици от пълномащабната война на Москва.

„Унгария и Словакия са без излаз на море, така че за тях е скъпо да заместят руските доставки с втечнен природен газ по море“, обяснява Лаура Пейдж, старши газов анализатор в Kpler. „Централна и Източна Европа има тесни места в газопреносната мрежа и намирането на алтернативи е предизвикателство.“

Джонатан Стърн, основател на газовата програма към Оксфордския институт по енергийни изследвания, предупреждава, че Унгария и Словакия ще очакват компенсации за разходите, свързани с намирането на нови доставчици.

Преди дори новият план да бъде официално обявен, Фицо вече атакува идеята, заявявайки в понеделник, че Брюксел „от чисто политически съображения създава условия за по-нататъшно повишаване на цените на газа“.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също реагира остро във вторник вечер, наричайки предложението в X „сериозна грешка, която заплашва енергийната сигурност, покачва цените и нарушава суверенитета“.

Йоргенсен, от своя страна, увери, че Европейската комисия ще подпомогне страните при този преход и че според вътрешните анализи цените в ЕС като цяло няма да нараснат. „Не подценяваме факта, че за някои държави ще бъде по-трудно, отколкото за други“, каза той и обеща, че Комисията ще съдейства с различни инструменти, така че никоя държава да не бъде засегната прекалено тежко – макар да не влезе в подробности как точно ще стане това.

Газовите компании също под натиск

