Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Н ай-малко двама души бяха ранени при масирано руско нападение с дронове срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на информация, публикувана в приложението "Телеграм" от началника на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Гайваненко.
Пострадалите са 59-годишна жена и 67-годишен мъж. И двамата са приети в болница, а състоянието им се оценява като средно тежко.
Dnepropetrovsk, results (far from complete) of arrivals via rail infrastructure. Authorities reported overnight that the windows were slightly damaged. pic.twitter.com/FCVRPevCw4— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) November 18, 2025
Няколко пожара избухнаха в града. Засегнати са двуетажна медийна сграда, транспортна компания, частно предприятие, административна сграда, сервизна станция, магазини, ресторант, инфраструктурни обекти, шест жилищни сгради, гаражи и над 20 автомобила.
Поражния има на сградата на украинската национална обществена телевизия "Суспилне". Ройтерс съобщава, че са засегнати и помещенията на радио "Днипро".
In recent days, 🇷🇺 strikes destroyed in 🇺🇦 #Dnipro a furniture factory, a medicine storage, tea packaging facility, hygienic products storage and (as of last night) a TV station - mayor.— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) November 18, 2025
They’re not targeting military objects. They’re making life unbearable.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3DvuBOcsKx
Телевизията публикува снимка на дупката, пробита в бетонния под на сградата. По време на атаката в нея не е имало журналисти.
Руските удари поразиха и железопътната гара в Днепър, като предизвикаха закъснения на влаковете за Полша, отбелязва Укринформ. Агенцията уточнява, че тази нощ противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 33 руски дрона.
From last night's russian terrorist attack on Dnipro 😡!On my life, I can't understand the apathy of the West nor do I understand how the pro russian propagandists living in Europe are still allowed to spread their venom on behalf of a terrorist nation without legal consequences pic.twitter.com/X8btFagdwC— Clown (@DanaSLJL) November 18, 2025