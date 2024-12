Дяволски заговор шокира Германия: Красавица уби двойничка, за да инсценира смъртта си

Ж ена в Германия е осъдена на доживотен затвор, след като брутално убива двойник в смразяващ и извратен заговор, за да инсценира собствената си смърт.

В един от най-странните и завладяващи случаи на убийство в страната 25-годишната козметичка Шахрабан К. и предполагаемият ѝ съучастник Шекир К. убиват жестоко 23-годишната блогърка за красота Хадиджа О., която има невероятна прилика с Шахрабан.

