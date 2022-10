Десетки стъпкани от тълпа в Сеул

М ного хора вероятно са загинали, стъпкани от тълпа по време на събитие за Хелоуин в популярен квартал в Сеул, столицата на Южна Корея, предава Би Би Си.

Служители на службата за извънредни ситуации обявиха, че около 50 души са със „сърдечен арест”.

Видеоклипове от мястото на събитието показват чували за трупове по улиците, служители на спешна помощ, извършващи реанимация и спасители, които се опитват да изтеглят хора, заклещени под другите.

Президентът на Южна Корея Юн Сук Йол свика спешна среща. Не е ясно колко души са загинали и колко са ранените при инцидента.

В Южна Корея служителите на спешна помощ обичайно обявяват „сърдечен арест”, докато няма официално съобщение за смъртта от лекар.

Съобщава се, че в района е имало 100 000 души, празнуващи първото събитие за Хелоуин без маска на открито след пандемията.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl