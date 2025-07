Депортационен полет излетя от Германия за Ирак

С амолет, извършващ депортационен полет до Ирак, излетя тази сутрин от германския град Лайпциг, съобщи ДПА.

Излитането на самолета към Багдад е било в 10:52 часа местно време, сочат данни на уебсайта Flightradar24. Германското Министерство на вътрешните работи за момента не е потвърдило информацията.

Според фоторепортер на ДПА полицията е подготвила излитането на самолета, като пътниците са били откарани до него с полицейски автомобили и два големи автобуса на летището. Полицаите са съпровождали всеки от пътниците индивидуално по стълбите на самолета.

Миналата година Германия е депортирала 816 иракски граждани, сочат данни на Вътрешното министерство. Някои от тях са били изпратени до други страни членки на ЕС, където са обработени документите им за получаване на убежище, а 615 са били изпратени директно в Ирак.

През февруари тази година от Хановер до Ирак бяха депортирани 47 души. Миналия петък бе осъществен депортационен полет от летището в Лайпциг до Афганистан. Според официални данни на борда на самолета е имало 81 осъдени афганистанци.

