Delta предложи 30 000 долара на всички пътници от самолетната катастрофа в Торонто

Delta Air Lines предложи компенсации от 30 000 долара на всеки пасажер от самолета, който се запали и преобърна на пистата в Торонто на 17 февруари– „без никакви условия“.

Полет 4819 катастрофира при кацане на летище Пиърсън в Торонто в понеделник следобед. Свидетели заснеха драматични кадри от инцидента, които по-късно бяха допълнени от видеа на самите пътници в самолета.

Как инженерство и дизайн спасиха 80 души при катастрофата на самолет на Delta

Двадесет и един от общо 80 пътници и членове на екипажа бяха откарани в болница веднага след катастрофата. Всички обаче бяха изписани до четвъртък, според изявление на Delta. Полетът беше изпълнен от дъщерното дружество на авиокомпанията – Endeavour Air. В момента канадските и американските власти разследват инцидента.

„Ужасяващо е, когато видите видеото“, коментира изпълнителният директор на Delta Ед Бастиан пред CBS Mornings. „Можете да си представите как се почувствах, когато получих съобщение само минути след случилото се, че регионален самолет е по корем на активна писта.“

Delta is offering $30,000 to each passenger on the plane that landed upside-down in Toronto Pearson airport



via ABC pic.twitter.com/HregRvZklK