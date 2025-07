Дания започна война срещу AI злоупотреби с ново законодателство

Д атското правителство въведе нови регулации, свързани със създаването и разпространението на дълбоки фалшификати (deepfakes), генерирани от AI и промени закона за авторското право. С новото законодателство, всеки човек има право над собственото си тяло, лице и глас.

Датското правителство заяви в в края на месец юни, че ще засили защитата срещу цифрови имитации на самоличността на хората с първия закон от този вид в Европа.

Denmark to introduce law giving individuals automatic copyright over their own likeness in effort to tackle AI and deepfakes pic.twitter.com/hYyqurKHIo