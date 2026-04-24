Чудото в „Пирогов“: 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

15-годишният състезател по борба Алекси Алексиев е изписан от "Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение.

След тежка травма по време на състезание младежът беше опериран по спешност на Лазаровден и остана в университетската спешна болница близо 20 дни.

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Става ясно, че пациентът е бил приет в много тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. Оперирали го началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Специалистите извършили високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизирали гръбначния стълб и ограничили увреждането на гръбначния мозък. След сложната операция пациентът бил настанен в неврореанимацията на "Пирогов", след което започнала и интензивна рехабилитация.

"Лечението му беше продължително и даде ефективен резултат", споделят от лечебното заведение.

Близо 20 дни след това той вече е изписан от "Пирогов“.

Предстоят му продължителен възстановителен период и активна рехабилитация.