Свят

Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие

Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 20:45
Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие
Източник: iStock Photos

В неделя след обяд във Виена е била нападната 29-годишна жена от своя приятел, 29-годишен български гражданин, който я пребил и заплашил, че ще я убие. Жената е успяла да алармира полицията, предава АПА.

Малко след това полицейски служители са пристигнали пред жилищната сграда и са задържали заподозряния, като той частично е признал извършеното. В апартамента му полицаите са открили напълно разстроената 29-годишна жена, съобщи говорителят на полицията Маркус Дитрих.

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Жената е заявила, че мъжът многократно я е удрял в лицето и корема и я ударил по главата с твърд предмет, обясни Дитрих пред AПA.

Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница.

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Извършителят е бил задържан, а по-късно по разпореждане на прокуратурата във Виена е бил освободен и срещу него е започнало производство. Срещу българския гражданин са издадени забрана за влизане в жилището и забрана за доближаване до жената, както и временна забрана за притежаване на оръжие.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
Виена нападение домашно насилие
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