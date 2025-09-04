Възрастен българин почина на плаж в Гърция

75-годишен българин почина на плаж Крионери в Гърция, съобщава iNews.

Инцидентът е станал около 13:45 часа вчера на плажа Крионери в област Родопи. Мъжът е изваден от морето в безсъзнание. Веднага е била извикана линейка, а парамедици са оказали първа помощ на българина, след което той е бил транспортиран в болницата в Комотини, Сисманоглио, където е обявен за мъртъв.

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент.

Това не е първият случай на удавяне на български граждани в Гърция това лято. Според данни на спасителните служби, силните морски течения са сред основните причини за инциденти по гръцкото крайбрежие.

Гръцките власти напомнят на туристите да спазват стриктно указанията за безопасност на плажовете и да не влизат във водата при наличие на предупредителни флагове за опасни условия.