Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

7 август 2025, 11:41
Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка
Източник: iStock/Getty Images

Б ританец е обвинен в опит да удави снаха си в плувен басейн по време на почивка във Флорида, съобщиха местните власти, съобщи Sky News.

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му.

Гибън спрял едва когато две сестри, отседнали в съседен имот, подали сигнал до шерифската служба в окръг Полк.

Дъщерята на жертвата, на 9 години, също скочила в басейна, за да попречи на дядо си да удави майка ѝ.

Инцидентът е станал в неделя в нает ваканционен дом в курортния комплекс Солтера Ризорт в Давънпорт, Флорида, съобщи шериф Грейди Джъд.

Полицията се е отзовала на сигнал за инцидент в басейн около 17:20 местно време.

 

