Бъдеща майка загина след падане по време на ваканция в Гърция

Б ременна учителка е паднала от 50 метра височина по време на туристическа обиколка в Гърция.

Бъдещата майка Клара Томан, на 33 г., изгубила опора, след което паднала в дефиле близо до Плакиас, Крит, на 23 декември. Съобщава се, че калифорнийката е била бременна в шестия месец.

Mum-to-be dies after horror 160ft fall on hiking holiday in Greece https://t.co/a2jwpCY8m9 pic.twitter.com/b0sDRdXrhk