Арестуваха висш съдия за мистериозната смърт на бременна актриса в Индия

Т оп агенцията за борба с престъпността в Индия арестува свекървата на известна индийска актриса и модел, чиято смърт предизвика остри противоречия и сблъсък между версиите за убийство и самоубийство, съобщава BBC.

Роднините на 33-годишната Туиша Шарма твърдят, че тя е била подложена на мъчения от съпруга си Самарт Сингх (адвокат по професия) и майка му Гирибала Сингх – бивш съдия. Според тях тормозът е бил заради искания за по-голяма зестра, като семейството е убедено, че младата жена е била убита. Обвиняемите категорично отричат тези твърдения.

Туиша, която е бивша победителка в конкурси за красота и развиваща се актриса, е била омъжена само от пет месеца, когато на 12 май е открита мъртва в семейния им дом в град Бхопал, щат Мадхя Прадеш.

В четвъртък Централното бюро за разследване (CBI) на Индия арестува бившата съдийка Гирибала Сингх след многочасов разпит. Преди това Върховният съд на щата отмени мярката ѝ за неотклонение „гаранция“, след като установи, че първоинстанционният съд е игнорирал ключови доказателства и свидетелски показания.

Първоначално местната полиция заведе дело за „смърт, свързана със зестра“, но по-късно разследването беше поето от най-висшата държавна криминална служба – CBI. Трагедията се превърна в централна тема за медиите в страната и отново постави под светлините на прожекторите проблема с насилието над булки. В Индия всяка година хиляди жени биват убивани заради донасянето на „недостатъчна зестра“, въпреки че тази практика е официално забранена със закон още през 1961 г.

Случаят предизвика огромно обществено внимание заради високия социален статус на замесените. Докато Туиша е публична личност, съпругът и свекървата ѝ са влиятелни юристи.

Родителите на Туиша твърдят, че психическият и физическият тормоз е започнал веднага след сватбата. Те разкриват още един ужасяващ детайл: когато момичето забременило, съпругът и свекървата я обвинили в изневяра и я принудили да направи аборт. От семейство Сингх отричат и това, като заявяват, че Туиша е имала психически проблеми, сама е сложила край на живота си, а решението за прекратяване на бременността е било изцяло нейно.

Съпругът Самарт Сингх в момента също е в ареста. Веднага след смъртта на жената си той се укриваше от властите, но бе заловен от полицията в град Джабалпур на 22 май.

Тялото на Туиша беше кремирано в неделя, след като беше извършена втора, повторна аутопсия. Семейството ѝ настоя за нея с мотив, че първата е била повърхностна, и обвини местната полиция в опит за прикриване на престъплението – обвинение, което органите на реда отхвърлиха.