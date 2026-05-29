Любопитно

Арестуваха висш съдия за мистериозната смърт на бременна актриса в Индия

Случаят предизвика огромно обществено внимание заради високия социален статус на замесените. Докато Туиша е публична личност, съпругът и свекървата ѝ са влиятелни юристи

29 май 2026, 12:32
Арестуваха висш съдия за мистериозната смърт на бременна актриса в Индия
Източник: istock

Т оп агенцията за борба с престъпността в Индия арестува свекървата на известна индийска актриса и модел, чиято смърт предизвика остри противоречия и сблъсък между версиите за убийство и самоубийство, съобщава BBC.

Роднините на 33-годишната Туиша Шарма твърдят, че тя е била подложена на мъчения от съпруга си Самарт Сингх (адвокат по професия) и майка му Гирибала Сингх – бивш съдия. Според тях тормозът е бил заради искания за по-голяма зестра, като семейството е убедено, че младата жена е била убита. Обвиняемите категорично отричат тези твърдения.

Туиша, която е бивша победителка в конкурси за красота и развиваща се актриса, е била омъжена само от пет месеца, когато на 12 май е открита мъртва в семейния им дом в град Бхопал, щат Мадхя Прадеш.

В четвъртък Централното бюро за разследване (CBI) на Индия арестува бившата съдийка Гирибала Сингх след многочасов разпит. Преди това Върховният съд на щата отмени мярката ѝ за неотклонение „гаранция“, след като установи, че първоинстанционният съд е игнорирал ключови доказателства и свидетелски показания.

Първоначално местната полиция заведе дело за „смърт, свързана със зестра“, но по-късно разследването беше поето от най-висшата държавна криминална служба – CBI. Трагедията се превърна в централна тема за медиите в страната и отново постави под светлините на прожекторите проблема с насилието над булки. В Индия всяка година хиляди жени биват убивани заради донасянето на „недостатъчна зестра“, въпреки че тази практика е официално забранена със закон още през 1961 г.

Случаят предизвика огромно обществено внимание заради високия социален статус на замесените. Докато Туиша е публична личност, съпругът и свекървата ѝ са влиятелни юристи.

Родителите на Туиша твърдят, че психическият и физическият тормоз е започнал веднага след сватбата. Те разкриват още един ужасяващ детайл: когато момичето забременило, съпругът и свекървата я обвинили в изневяра и я принудили да направи аборт. От семейство Сингх отричат и това, като заявяват, че Туиша е имала психически проблеми, сама е сложила край на живота си, а решението за прекратяване на бременността е било изцяло нейно.

Съпругът Самарт Сингх в момента също е в ареста. Веднага след смъртта на жената си той се укриваше от властите, но бе заловен от полицията в град Джабалпур на 22 май.

Тялото на Туиша беше кремирано в неделя, след като беше извършена втора, повторна аутопсия. Семейството ѝ настоя за нея с мотив, че първата е била повърхностна, и обвини местната полиция в опит за прикриване на престъплението – обвинение, което органите на реда отхвърлиха.

Източник: BBC    
Индия Туиша Шарма CBI зестра насилие над жени криминален случай арест съдебен процес убийство обществено внимание
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

Любопитно Преди 16 минути

Астролозите са съставили класация на зодиакалните знаци с най-трудни личности - от спокойни и дипломатични до такива, които не прощават обиди, обичат контрола и лесно провокират конфликти

МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

България Преди 33 минути

"Започваме ударно проектиране" обясни регионалният министър иван Шишков

Снимката е илюстративна

Какво да направите, ако видите извънземно

Любопитно Преди 41 минути

Докато НАСА и Министерството на отбраната на САЩ изследват докладите за НЛО, учените умуват дали законите на физиката биха ни позволили да поговорим с екзо-същества за числото Пи

Плащаме тежка цена след само 10 мин. използване на AI

Плащаме тежка цена след само 10 мин. използване на AI

Любопитно Преди 45 минути

Въпреки че дългосрочните ефекти от AI тепърва предстои да бъдат установени, ново проучване разкрива, че технологията може сериозно да влоши работата на мозъка за сравнително кратък период от време

<p>Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана</p>

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

Свят Преди 1 час

Ранени бяха двама души

Джил Байдън с принцеса Кейт

Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Любопитно Преди 1 час

Бившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Любопитно Преди 1 час

Внукът на Фанг Ланг, един от малкото оцелели китайци на борда, разкрива как съдбата на дядо му в ледения Атлантик е вдъхновила Джеймс Камерън за финала на емблематичния блокбъстър. Историята му излиза наяве години след трагедията

Рапърът Young MC

Бойкот в САЩ: Големи звезди отказаха да пеят за Тръмп на „Панаира на американските щати“

Любопитно Преди 1 час

Само ден след обявяването на мащабната инициатива Freedom 250, легендарни артисти започнаха масово да се оттеглят от събитието във Вашингтон. В програмата на Белия дом абсурдно се оказа дори поп дуото Milli Vanilli, чиито актуални певци изобщо не са били канени

НС прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с ПВУ

НС прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с ПВУ

България Преди 1 час

Mazda 6е

Къде е България в общата картина за електрификация на автопарка в Европа

България Преди 1 час

Супер мащабен анализ на ситуацията във всички страни в Европа показва различната скорост, на която вървят отделните държави, но предначертаната посока от Брюксел не се е променила

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

България Преди 1 час

Опозицията призова за спешни финансови реформи

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

България Преди 1 час

Комбинацията от жарко слънце и примамливата прохлада на неохраняем водоем изглежда като перфектното бягство. Когато термометрите отчитат над 35 градуса, скокът в планинско езеро, бързотечаща река или дълбок язовир изглежда като моментално спасение, но крие смъртна опасност

Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в четвъртък в Гълъбово

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

България Преди 2 часа

Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

Свят Преди 2 часа

През 2000-те години Кийко извършва поредица от брутални нападения над жени в парк „Сосновка“ в Санкт Петербург

<p>Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по&nbsp;казуса &bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Отличиха Стефан Димитров за изключителен принос към българската музика навръх 77-я му рожден ден

Edna.bg

На път: Зорница-София посреща изгрева край брега на Лимнос

Edna.bg

Официално: ЦСКА 1948 се раздели с изпълнителния си директор

Gong.bg

Преди баража за Европа между Лудогорец и Локомотив Пловдив

Gong.bg

Ще бъде ли слънчево през уикенда

Nova.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg