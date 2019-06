Б ританските депутати трябваше да напуснат сградата на парламента след аларма и съобщение от системата за радиовръзка, предупреждаващи за предполагаема заплаха от пожар, съобщи Ройтерс, цитирайки свидетел.

Администрацията на парламента предупреди, че сградата е изложена на опасност от голям пожар, опустошителен като този в "Нотр Дам" в Париж, информира Спутник.

🇬🇧 LONDON: MPs, staff and reporters have been allowed back into the Palace of Westminister following a brief evacuation of the British parliament. (Footage: @danbloom1) pic.twitter.com/vmcVrDW1oO