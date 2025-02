Британска двойка мотоциклетисти са обвинени в шпионаж в Иран

Б ританска двойка, задържана в Иран, е обвинена в шпионаж, след като пътувала до страната като част от околосветско пътуване с мотоциклет.

Иранската съдебна информационна агенция Мизан съобщи, че Крейг и Линдзи Форман, които са в началото на 50-те си години, са обвинени, че са събирали информация от различни места в страната.

Двойката преминала в Иран от Армения на 30 декември за петдневно посещение. Според публикации в социалните медии те са били арестувани през януари. Последната им публикация във Facebook, направена от Исфахан на 3 януари, съдържала селфита с надпис:

„Какво прекрасно място.“

⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️



🇬🇧 | British Couple Detained in Iran...



This is starting to irritate and anger me.



A man and his wife, both in their 50s, had been riding their bikes across Iran. They described it as a “lovely country” and “beautiful.”



NO charged were put… pic.twitter.com/ZcAJS8ZVzt