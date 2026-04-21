Иран: Тръмп е бил подведен от фалшива информация

Техеран отрече за предстоящи екзекуции на 8 жени

21 април 2026, 22:12
"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция "Мизан", орган на иранската съдебна власт.

"Сред жените, за които е заявено, че предстои да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода", подчертават от "Мизан".

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуции, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" за мир между двете страни.

Тръмп: Иран наруши примирието

"До иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: Ще съм много благодарен за освобождаването на тези жени. Сигурен съм, че те ще уважат факта, че го направихте. Моля, не им причинявайте зло! Това би било чудесно начало на нашите преговори!", заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Той цитира пост в X на израелски активист на име Еял Якоби със снимки на неидентифицирани жени, придружени от текста: "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 15:30 ч. утре по техеранско време (15:00 часа българско). Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за мир.

Катастрофа между два трамвая насред София

Кандев: Първа присъда за купуване на гласове

ЕК отправи критичен въпрос към Зеленски

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Любопитно Преди 33 минути

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

Любопитно Преди 54 минути

По-рано днес Стефан Григоров донесе първи медал за България

Ремонтират 140 км пътища за Джиро д’Италия в Бургаско

Ремонтират 140 км пътища за Джиро д’Италия в Бургаско

България Преди 3 часа

В момента и в трите отсечки се асфалтира, след което ще се постави пътната маркировка

Ново предложение как да се смени Сарафов

Ново предложение как да се смени Сарафов

България Преди 4 часа

Това би могло да стане чрез допълнение в преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт

Пакистан чака отговор от Иран за преговори със САЩ

Пакистан чака отговор от Иран за преговори със САЩ

Свят Преди 5 часа

Примирието приключва в 4:50 ч. тихоокеанско стандартно време на 22 април

Риск от недостиг в Европа на авиационно гориво през лятото

Риск от недостиг в Европа на авиационно гориво през лятото

Свят Преди 5 часа

Европейски авиокомпании вече предупредиха за възможен недостиг на гориво през следващите седмици

Гюров: В градската прокуратура резултатът е 72:0

Гюров: В градската прокуратура резултатът е 72:0

България Преди 6 часа

Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори

Зеленски: Ситуацията в Иран не позволи на руснаците да постигнат това, което искаха

Зеленски: Ситуацията в Иран не позволи на руснаците да постигнат това, което искаха

Свят Преди 6 часа

Зеленски посочи, че продължаването на войната би могло да укрепи позицията на Русия

Кои участници ще заслужат Черни куртки в Hell’s Kitchen?

Кои участници ще заслужат Черни куртки в Hell’s Kitchen?

Любопитно Преди 6 часа

Те ще се борят за седемте места в елитния отбор

Йотова: Имаме всички основания да свикаме Народното събрание

Йотова: Имаме всички основания да свикаме Народното събрание

България Преди 6 часа

Йотова: Давам много висока оценка на и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

Любопитно Преди 7 часа

Десетилетие след смъртта на Принс истината за фаталното предозиране с фентанил продължава да вълнува света. Разкриваме подробностите около последните му часове, тайната битка с болката и съдебното възмездие за трагедията в „Пейсли Парк“

Иран обеща "незабавен и решителен отговор" на САЩ

Иран обеща "незабавен и решителен отговор" на САЩ

Свят Преди 7 часа

Двуседмичното спиране на огъня между Иран и САЩ се очаква да изтече утре

<p>Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти</p>

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

България Преди 7 часа

Параметрите по договора с турската компания „Боташ“ може да се „калибрират“

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

България Преди 8 часа

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна

В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

България Преди 8 часа

Майката е в кома, на изкуствена белодробна вентилация

Тръмп: Иран наруши примирието

Тръмп: Иран наруши примирието

Свят Преди 8 часа

САЩ са превзели втори ирански танкер

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент, стартира ново шоу

Edna.bg

Мис България Тамара Георгиева с нов живот в Италия

Edna.bg

Аплодисменти - Малена Замфирова посети събитие на БФCки и заяви: Много съм добре!

Gong.bg

Никола Цолов с бронз от картинг състезание в Хасково

Gong.bg

Нови изисквания за автомобилните аптечки в Гърция от 18 юни

Nova.bg

Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба

Nova.bg