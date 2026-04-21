Иран: Тръмп е бил подведен от фалшива информация

"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция "Мизан", орган на иранската съдебна власт.

"Сред жените, за които е заявено, че предстои да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода", подчертават от "Мизан".

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуции, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" за мир между двете страни.

Тръмп: Иран наруши примирието

"До иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: Ще съм много благодарен за освобождаването на тези жени. Сигурен съм, че те ще уважат факта, че го направихте. Моля, не им причинявайте зло! Това би било чудесно начало на нашите преговори!", заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Той цитира пост в X на израелски активист на име Еял Якоби със снимки на неидентифицирани жени, придружени от текста: "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 15:30 ч. утре по техеранско време (15:00 часа българско). Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за мир.