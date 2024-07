Близо 100 души загинаха на религиозно събиране в Индия

Б лизо 100 души бяха смазани до смърт по време на хиндуистко религиозно събрание в Северна Индия, а десетки други са ранени, съобщи високопоставен правителствен служител.

"До момента сме потвърдили 97 смъртни случая и се съсредоточаваме върху осигуряването на помощ и медицинска помощ за пострадалите", заяви пред АФП Чайтра В., комисар на район в град Алигарх в щата Утар Прадеш.

Over 80 people died in a stampede in Hathras following a satsang. An eyewitness recalled how people fell one after the other in a drain as they were leaving after Satsang ended.



