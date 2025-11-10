Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Н ад 2700 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Повече от 10 000 полета са били забавени.

Големите американски авиокомпании трябва да решават сложен ребус вече трети пореден ден заради наложеното от федералното правителство ограничаване на полетите, наред с все по-големия недостиг на авиодиспечери, отбелязва Ройтерс. Особено тежко засегната е "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), която отмени или забави 52% от основните си полети вчера.

WASHINGTON: The US surpassed 10,000 flight delays on Sunday, marking the worst aviation day since the government shutdown began. pic.twitter.com/9IQHU2UoIj — KolHaolam (@KolHaolam) November 10, 2025

Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Предишните данни за вчера бяха за над 2100 анулирани полета.

US airlines’ daily cancellations exceed 2,700 as shutdown impact extends https://t.co/YlW9242oRy pic.twitter.com/qyuZN9jye3 — Action News 5 (@WMCActionNews5) November 10, 2025

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.

Все пак от Вашингтон дойдоха положителни новини. С процедурно гласуване тази нощ Сенатът придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа.