Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Повече от 10 000 полета са били забавени

10 ноември 2025, 06:53
Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт
Източник: iStock/Getty Images

Н ад 2700 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Повече от 10 000 полета са били забавени.

Големите американски авиокомпании трябва да решават сложен ребус вече трети пореден ден заради наложеното от федералното правителство ограничаване на полетите, наред с все по-големия недостиг на авиодиспечери, отбелязва Ройтерс. Особено тежко засегната е "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), която отмени или забави 52% от основните си полети вчера.

Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Предишните данни за вчера бяха за над 2100 анулирани полета.

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.

Все пак от Вашингтон дойдоха положителни новини. С процедурно гласуване тази нощ Сенатът придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа.

Източник:  БТА, Николай Станоев    
Анулирани полети Забавени полети Бюджетна криза в САЩ Спиране на правителството Недостиг на авиодиспечери Въздушен трафик Авиокомпании Федерална авиационна администрация Ден на благодарността Сенат на САЩ
