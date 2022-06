Бил Козби ще обжалва присъдата за сексуално посегателство

А мериканският актьор-ветеран Бил Козби ще обжалва присъдата, с която е осъден да плати 500 000 долара на жена, за която се твърди, че е изнасилил преди почти пет десетилетия, предаде АФП.

Мъжът, известен някога като "бащата на Америка", е обвинен в сексуално насилие от десетки жени. Обвиненията касаят случаи от преди десетилетия.

Осъдиха актьора Бил Козби за сексуално посегателство

След като единствената наказателна присъда на Козби беше отменена по технически причини,

гражданското дело, завършило с глоба, е единствената присъда на актьора. Говорителят на Козби Андрю Уайът заяви, че случаят е "удивителна победа" за Козби и настоя, че актьорът ще обжалва.

