Осъдиха актьора Бил Козби за сексуално посегателство

Б ил Козби е извършил сексуално посегателство над тийнейджърка в имението на "Плейбой" преди почти 50 години, установи съдебно жури в Калифорния във вторник, в първото гражданско решение срещу известния актьор, артист и комик след десетки обвинения.

Джуди Хът, която сега е на 64 години, получи обезщетение в размер на 500 000 долара, след като журито в Санта Моника установи, че Козби я е насилвал през 1975 г., когато е била едва 16-годишна, след като я срещнал на снимачната площадка и я почерпил с алкохол.

Делото е единственият успешен съдебен иск срещу 84-годишния Козби, който е обвинен, че е използвал славата си, за да преследва жени в продължение на няколко десетилетия.

Освободиха осъдения за сексуално насилие Бил Козби

Актьорът, известен в миналото като "Бащата на Америка", беше вкаран в затвора в Пенсилвания за дрогиране и насилване на жена в отделно наказателно дело през 2018 г., но беше освободен миналата година, когато присъдата му беше отменена по технически причини.

По време на двуседмичното гражданско изслушване, на което Козби не присъства, адвокатите заявиха, че той е придружил Хът и 17-годишната ѝ тогава приятелка Дона Самюелсън до имението на Хю Хефнър, след като ги срещнал на снимачната площадка.

Съдебните заседатели чуха как, когато Хът останала насаме с Козби, актьорът започнал да я целува и се опитал да вкара ръцете си под дрехите ѝ. След това той свалил панталоните си и я принудил да извърши сексуален акт с него.

Адвокатът Нейтън Голдбърг заяви, че в продължение на много години Хът е потискала спомените си за нападението, но те излезли на преден план, когато други жени започнали да го обвиняват, че ги е нападал. "Беше като тапа, изскочила от бутилка", каза Голдбърг в началото на делото. "Спомените изплуваха на повърхността... тя беше завладяна от спомени за г-н Козби и за това, което той ѝ беше направил".

Първоначално Хът подава иска си през декември 2014 г., но делото е спряно, докато текат различни криминални разследвания. На гражданския процес бяха показани видеозаписи на показанията на Козби, направени през 2015 г., в които той отрича нападението и настоява, че никога не би извършил сексуални действия с непълнолетно момиче.

Адвокатите му заложиха на някои от очевидните несъответствия в разказа на Хът, включително за това, че двете тийнейджърки са прекарали поне 12 часа в имението след предполагаемото нападение. Те също така подчертаха, че Хът първоначално е твърдяла, че нападението се е случило през 1974 г., когато е била на 15 години, но по-късно е казала, че се е случило през следващата година.

