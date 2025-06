Кой ще получи вашите „цифрови останки“, когато умрете?

П редставете си, че планирате музика за погребение на починал близък човек. Не можете да си спомните любимата му песен, затова се опитвате да влезете в акаунта му в Spotify, пише Sciencealert.

Тогава разбирате, че входът в акаунта е недостъпен, а с него е изчезнала и личната история на плейлистите на Spotify, годишните „опаковани“ анализи и харесваните песни, подбрани така, че да отразяват вкуса, спомените и идентичността им.

Склонни сме да мислим за наследството във физически смисъл: пари, собственост, лични вещи. Но огромният обем от цифрови неща, които натрупваме през живота и оставяме след смъртта си, вече е също толкова важен - и това „цифрово наследство“ вероятно е по-значимо.

Цифровото наследство е все по-сложно и се развива. Те включват вече познати неща като социални медии и банкови сметки, както и съхранените ни снимки, видеоклипове и съобщения. Но те обхващат и виртуални валути, данни за проследяване на поведението и дори аватари, генерирани от изкуствен интелект.

Тези цифрови данни са от основно значение не само за нашата онлайн идентичност приживе, но и за наследството ни в случай на смърт. Така че как можем да планираме правилно какво ще се случи с тях?

Прозорец към нашия живот

Цифровото наследство обикновено се класифицира в две категории: цифрови активи и цифрово присъствие.

Цифровите активи включват предмети с икономическа стойност. Например имена на домейни, финансови сметки, монетизирани социални медии, онлайн бизнеси, виртуални валути, цифрови стоки и лична цифрова интелектуална собственост. Достъпът до тях е разпределен между различни платформи, скрит е зад пароли или е ограничен от законите за защита на личните данни.

Цифровото присъствие включва съдържание без парична стойност. То обаче може да има голямо лично значение.

Съществуват и данни, които може да не изглеждат като съдържание. Може дори да не изглежда, че ни принадлежат. Това включва аналитични данни, като например данни за проследяване на приложения за здраве и уелнес. Включват и поведенчески данни като местоположение, история на търсене или гледане, събрани от платформи като Google, Netflix и Spotify.

Тези данни разкриват модели в нашите предпочитания, страсти и ежедневие, които могат да имат интимно значение. Например, да знаем каква музика е слушал любимият човек в деня на смъртта си.

Цифровите останки вече включват и планирани посмъртни съобщения или аватари, генерирани от изкуствен интелект.

Всичко това повдига както практически, така и етични въпроси за идентичността, неприкосновеността на личния живот и корпоративната власт над нашите цифрови последни животи. Кой има право на достъп, изтриване или преобразуване на тези данни?

Who Gets Your 'Digital Remains' When You Die? Here's Some Expert Advice. https://t.co/eWDPHsC9lm