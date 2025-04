"Без аналог в света": Руски танк се заплете в бодлива тел и остана там

Р уският танк Т-90М "Прорив“, смятан за гордост на Русия и за който се предполага, че няма аналог в света, се е оплел в бодлива тел и е спрял, съобщи агенция "Фокус".

Украинският журналист Юрий Бутусов съобщи за това в своя канал в Telegram, като се позовава на съобщение на подразделението "Лелека“ на 35-а отделна бригада морска пехота на Въоръжените сили на Украйна.

"Танкът Т-90М "Пробив“, който няма аналог в света, гордостта на руската отбранителна промишленост, се заплете в бодлива тел, опънала оградата на десетина метра, и спря".

