INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

О стават две седмици до края на кандидатстването за INNOVISION AWARDS 2026 - конкурсът организиран от Planet Schwarz, отличава визионери, проекти и иновации с реално приложение и измерим ефект. Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 май 2026 г., а официалната церемония по награждаването ще се състои на 28 май 2026 г. в Planet Schwarz Tech Theater.

Второто издание на конкурса е отворено за компании, стартъпи, образователни и научни организации, неправителствени структури, индивидуални участници и студентски екипи. Кандидатури се приемат в осем категории, които обхващат технологични решения, киберсигурност, устойчивост, човешки капитал, здравеопазване и дълголетие, стартъп екосистема, образование и студентски иновации.

INNOVISION AWARDS търси проекти, които вече работят в реална среда, намират решение на конкретен проблем и показват потенциал за по-широко въздействие. Допускат се реализирани проекти и пилотни инициативи, завършени до януари 2026 г., като няма ограничение в броя кандидатури от един участник.

Проектите ще бъдат оценявани от независимо жури по четири основни критерия: иновационен потенциал, въздействие и приложимост, изпълнение и устойчивост. Този подход поставя фокус не само върху новаторството, но и върху способността една идея да се превърне в решение с реална стойност за бизнеса и обществото.

Кандидатстването се извършва чрез онлайн формуляр, а повече информация за категориите, регламента и условията за участие е публикувана на официалната страница на INNOVISION AWARDS www.innovision.bg