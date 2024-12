Нетаняху влиза в болница

И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще постъпи утре в болница, за да му бъде отстранена простатата, след като беше диагностициран с инфекция на пикочните пътища, причинена от доброкачествено уголемяване на простатата, съобщи неговата канцелария, цитирана от Ройтерс.

