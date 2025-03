Баща е арестуван в Охайо: 13-годишно момиче е намерено убито, с отрязани ръце и изнасилено

13-годишно момиче от Охайо беше открито убито, изнасилено и с отрязани ръце в изоставен дом, а полицията застреля и арестува баща й.

Осакатеното тяло на Кеймани Латиге беше намерено в изгоряла къща в Толедо в понеделник, шест дни след като семейството й съобщи за изчезването й в това, което полицай описа като “един от най-ужасните случаи, които някога съм чувал.”

“Това е абсолютно животно, което дойде в нашия град", каза лейтенантът от полицията на Колумб Брайън Стийл пред WCMH.

Стийл каза, че Кеймани, която е убита само няколко дни преди 14-ия си рожден ден, е намерена с отрязани ръце и почти отрязана глава на втория етаж на празния дом.

Missing Ohio girl, 13, found murdered, raped with her hands cut off; ‘animal’ father arrested after shootout with cops https://t.co/uQ2OXyzaVG pic.twitter.com/pts4y2DcK2

Властите също установиха, че момичето е било изнасилено.

Аутопсията във вторник потвърди, че тя е починала от множество “прободни рани на врата, ” според съдебната служба, съобщи WTVG.

Докато членовете на семейството умоляваха обществеността да помогне за намирането на Кеймани, баща й Дарнел Джоунс се появи в местните новини и каза, че за последен път е видял дъщеря си в нощта на 16 март, след като тя му се обадила, за да каже, че се страхува да бъде сама вкъщи.

“Изглеждаше, че някой се опитва да влезе в къщата, ” 33-годишният твърди, че дъщеря му му е казала и каза, че е отишъл с колата до къщата около 12:30 сутринта.

Кеймани е живеела с баба си Дороти Латиг, която по това време не е била вкъщи, и две кучета.

Майката на Кеймани, Тиара Кастен, каза, че за последно е видяла дъщеря си на 15 март, когато Джоунс довел момичето в дома й.

“Очевидно майка ми му е дала разрешение и честно казано, това беше просто любов към детето ми. Играем видеоигри", каза тя пред WTVG, добавяйки, че Кеймани ходи само на училище, играе баскетбол и се прибира вкъщи.

Когато Дороти Латиг се прибира вкъщи, тя намира къщата в безпорядък, с бельото на детето до дивана и пижамата й на пода в трапезарията. Печката е била включена и ключовете и очилата на Кеймани, без които тя не е можела да вижда, все още бяха там, каза скърбящата баба пред WTVG.

След като Джоунс даде непоследователни изявления пред полицията в Толедо за местонахождението на Кеймани и какво са правили двамата заедно, ченгетата издадоха заповед за ареста му в неделя, според обвинителните документи.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence/abuse



Keimani Latigue, 13, of Toledo, Ohio, vanished from her north Toledo home on March 18, last seen by her father, Darnell Jones, 33.



On Monday, Toledo police found an unidentified body in a burned-out,… pic.twitter.com/ThKHn2wdEi