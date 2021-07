Автомобил се заби в терасите на барове в Испания, има ранени (ВИДЕО + СНИМКИ)

Н ай-малко девет души пострадаха днес, някои от които сериозно, в испанския курортен град Марбеля, след като кола, чийто шофьор изглежда е загубил контрол над управлението, се заби в няколко тераси на барове на тротоара, съобщиха местни медии, цитирани от световните агенции.

Вестник "Еспаньол" съобщи, че водачът е 30-годишен местен мъж, шофирал колата на родителите си по време на инцидента. Той не се разглежда от полицията като свързан с тероризъм, отбелязва Ройтерс.

Според версията на в."Еспаньол" родителите на мъжа също са били в колата по време на инцидента, отбелязва ТАСС.

Полицейска говорителка каза, че полицията е задържала шофьора и води разследване, посочва Асошиейтед прес. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, но полицията се опитва да установи дали той не страда от някакво психично заболяване, посочва ТАСС.

Разпространени по интернет кадри от мястото на инцидента показват пристигнали линейки и полицаи, както и сервитьори, които се опитват да помогнат на хората.

Произшествието е станало следобед, когато районът е бил препълнен с обядващи клиенти, каза Раул Мороте, чието семейство притежава няколко ресторанта на популярния булевард.

"Колата криволичеше и помиташе всичко по пътя си", каза Мороте пред АП.

More from the scene as a car plows into people sitting outside an establishment in Marbella, Spain. pic.twitter.com/hfKHL2ppgc