Тайландските власти за случая с виетнамците, открити мъртви в луксозен хотел: Това е частна афера

Т айландските власти определиха случая с шестимата виетнамци, открити мъртви в луксозен хотел в столицата Банкок, като "частна афера", предаде Франс прес.

"По първоначална информация това е частна афера, а не кражба или въпрос на национална сигурност", каза днес тайландският премиер Срета Тависин пред репортери в парламента.

Безжизнените тела на шестима виетнамци, двама от които - с американско гражданство, бяха открити вчера в апартамент в хотел в туристическия център на Банкок. На снимки, публикувани от полицията, се виждат тайландска храна и два термоса с кафе в стаята, където се е е разиграла трагедията.

Update: Thai police reported that the six people found dead in a Bangkok hotel room are suspected to have died from cyanide poisoning. The #victims were all #Vietnamese , with two holding #US citizenship. Thai PM #SretthaThavisin has ordered an investigation.

Следователи предположиха, че става въпрос за отравяне във връзка с дългове.

Полицията каза на пресконференция днес, че отровата, която вероятно е била използвана, е цианид, предаде Ройтерс.

В кръвта на починалите хора са били установени следи от това вещество.

Шестимата виетнамци били видени за последно живи в понеделник следобед, когато поръчали храна в стаята си.

