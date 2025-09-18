Свят

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

18 септември 2025, 17:00
Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари
Източник: iStock

И змамникът, който стана обект на популярен документален филм на Netflix от 2022 г., "The Tinder Swindler", беше арестуван в Грузия, съобщиха местните власти, предаде ВВС

Израелецът Симон Левиев беше задържан по искане на Интерпол, след като пристигна на летището в Батуми в югозападната част на страната, заяви вътрешното министерство на Грузия в понеделник.

Левиев, на 34 години, придоби известност, след като разследващ документален филм разкри поредица от романтични измами и финансови престъпления, включващи приблизително 10 милиона долара.

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари, които никога не връщал. Левиев преди това отрече обвиненията.

Властите не предоставиха веднага подробности за причината за ареста на Левиев, чието истинско име е Шимон Йехуда Хают.

През 2019 г. Левиев беше осъден по четири обвинения в измама по отделен случай и осъден на 15 месеца затвор, но беше освободен след изтърпяване на само пет месеца.

Според израелския уебсайт Ynet, адвокатът му заяви пред репортери, че Левиев е „пътувал свободно по света“.

„Говорих с него тази сутрин, след като беше задържан, но все още не разбираме причината“, казаха те след ареста му в Грузия.

Между 2017 и 2019 г. схемата на Левиев за измама – създаване на фалшива онлайн персона – включваше примамване на жени в романтични връзки с екстравагантен начин на живот, включващ частни самолети и луксозни почивки.

Жертвите му споделиха историите си в документалната поредица, като заявиха, че са били ухажвани от Левиев с бляскави подаръци и пътувания, за да спечели доверието им.

Те разказаха, че по-късно Левиев се преструвал, че е преследван от своите „врагове“ и ги молел да му преведат значителни суми пари, преди да прекъсне всякакъв контакт.

Сесили Фйелхой, една от жените, представени в поредицата на Netflix, каза, че е дала на Левиев повече от 270 000 долара по време на връзката им.

Миналата година друга жена, Ирен Транов, заведе дело срещу Левиев в Израел за 414 000 шекела (91 000 паунда), твърдейки, че му е заела повече от 144 000 шекела (31 000 паунда), които той никога не върнал.

Левиев преди това заяви пред BBC Newsbeat, че категорично отрича обвиненията, отправени срещу него в документалния филм.

В интервю за BBC през 2023 г. Кейт Конлин, бивша приятелка на Левиев, също го обвини в емоционално и физическо насилие, докато били заедно.

По време на спор Конлин каза, че той я бутнал и тя си наранила стъпалото с груб ръб. „Кървях. Чувствах се мъртва“, каза тя.

След като отишла в болница, тя подала жалба срещу Левиев в полицията.

Левиев по-късно отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е наранявал физически никоя жена.

"The Tinder Swindler" стана най-гледаният документален филм на Netflix в 90 държави, когато беше пуснат през февруари 2022 г.

Източник: BBC    
Тиндър измамникът Симон Левиев Измами Арест Документален филм на Netflix Tinder Финансови престъпления Грузия Интерпол Жертви
Последвайте ни

По темата

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 16 минути

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 27 минути

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 1 час

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

<p>&quot;Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж&ldquo;</p>

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Любопитно Преди 2 часа

Миналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Свят Преди 2 часа

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Свят Преди 2 часа

Бебето било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Любопитно Преди 2 часа

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Свят Преди 3 часа

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

Владимир Путин

Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

Свят Преди 3 часа

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 3 часа

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Свят Преди 3 часа

Самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди контрольора

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

Свят Преди 3 часа

Когато споразуменията с Канада и Великобритания бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 3 часа

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

България Преди 3 часа

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

България Преди 3 часа

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати

<p>С бургер и цигара: Как отпразнува свободата си заподозреният за изчезването на&nbsp;Маделин Маккан</p>

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

Свят Преди 3 часа

„Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Мохамед Салах с историческо постижение в Шампионската лига

Gong.bg

Видео показва скандално поведение на член на щаба на Атлетико по време на скандала със Симеоне

Gong.bg

Петият вот на недоверие не успя

Nova.bg

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Nova.bg