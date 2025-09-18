Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

И змамникът, който стана обект на популярен документален филм на Netflix от 2022 г., "The Tinder Swindler", беше арестуван в Грузия, съобщиха местните власти, предаде ВВС.

Израелецът Симон Левиев беше задържан по искане на Интерпол, след като пристигна на летището в Батуми в югозападната част на страната, заяви вътрешното министерство на Грузия в понеделник.

Левиев, на 34 години, придоби известност, след като разследващ документален филм разкри поредица от романтични измами и финансови престъпления, включващи приблизително 10 милиона долара.

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари, които никога не връщал. Левиев преди това отрече обвиненията.

Shimon Yehuda Hayut, the subject of Netflix's 'Tinder Swindler' documentary, was arrested on Sept. 14 over new fraud allegations after a woman accused him of taking more than $52,000. https://t.co/YJ9vG0QXBk pic.twitter.com/zUuV4uSRqD — E! News (@enews) September 18, 2025

Властите не предоставиха веднага подробности за причината за ареста на Левиев, чието истинско име е Шимон Йехуда Хают.

През 2019 г. Левиев беше осъден по четири обвинения в измама по отделен случай и осъден на 15 месеца затвор, но беше освободен след изтърпяване на само пет месеца.

Според израелския уебсайт Ynet, адвокатът му заяви пред репортери, че Левиев е „пътувал свободно по света“.

„Говорих с него тази сутрин, след като беше задържан, но все още не разбираме причината“, казаха те след ареста му в Грузия.

Между 2017 и 2019 г. схемата на Левиев за измама – създаване на фалшива онлайн персона – включваше примамване на жени в романтични връзки с екстравагантен начин на живот, включващ частни самолети и луксозни почивки.

Жертвите му споделиха историите си в документалната поредица, като заявиха, че са били ухажвани от Левиев с бляскави подаръци и пътувания, за да спечели доверието им.

Те разказаха, че по-късно Левиев се преструвал, че е преследван от своите „врагове“ и ги молел да му преведат значителни суми пари, преди да прекъсне всякакъв контакт.

Сесили Фйелхой, една от жените, представени в поредицата на Netflix, каза, че е дала на Левиев повече от 270 000 долара по време на връзката им.

Good News - The Tinder Swindler Was Arrested Again: Simon Leviev, whose real name is Shimon Yehuda Hayut, was arrested in Georgia. Watch out ladies. This guy is a coercively controlling snake 🐍



Leviev’s MO is to target, groom and love bomb women on the dating app pretending to… pic.twitter.com/IJrcn5SCGg — Laura Richards BSc MSc MBPsS (@thecrimeanalyst) September 16, 2025

Миналата година друга жена, Ирен Транов, заведе дело срещу Левиев в Израел за 414 000 шекела (91 000 паунда), твърдейки, че му е заела повече от 144 000 шекела (31 000 паунда), които той никога не върнал.

Левиев преди това заяви пред BBC Newsbeat, че категорично отрича обвиненията, отправени срещу него в документалния филм.

В интервю за BBC през 2023 г. Кейт Конлин, бивша приятелка на Левиев, също го обвини в емоционално и физическо насилие, докато били заедно.

По време на спор Конлин каза, че той я бутнал и тя си наранила стъпалото с груб ръб. „Кървях. Чувствах се мъртва“, каза тя.

Simon Leviev, conocido mundialmente como el “Tinder Swindler”, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Batumi, Georgia, bajo una orden de Interpol.



El hombre engañó a decenas de mujeres fingiendo ser un heredero multimillonario, estafándolas con lujos falsos, viajes y… pic.twitter.com/1iDKroImr4 — Hispania Media TV (@HispaniamediaTv) September 17, 2025

След като отишла в болница, тя подала жалба срещу Левиев в полицията.

Левиев по-късно отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е наранявал физически никоя жена.

"The Tinder Swindler" стана най-гледаният документален филм на Netflix в 90 държави, когато беше пуснат през февруари 2022 г.