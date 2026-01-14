Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

М одели на OnlyFans бяха изведени от полет на American Airlines и арестувани, след като седнали на неправилни места в първа класа и отказали да се преместят, докато паралелно се хвалели с ареста си в социалните мрежи, пише New York Times.

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями на 9 януари.

„Гонят ме, защото не седнах на правилното място“, извика Бланшард, която беше облечена в червен анцуг с надпис „PSYCHO“, според видео, споделено от Лантри и OnlineDade. Лантри, облечена в сив суитшърт и черен клин, се хвърлила на пода и направила шпагат, с което разгневила полицаите, които я задържали. „Извинявайте, просто трябваше да направя малко, малко йога“, кикоти се тя, когато я вдигат от пода.

34-годишната Бланшард и 31-годишната Лантри – по-известни като Саня Малъри и Лейси Джейн в абонаментния сайт – били помолени многократно да напуснат местата в първа класа и да заемат своите, преди да бъдат извикани полицаи, според декларации за арест, видени от The Post.

Двете били пристигнали в Маями, за да отпразнуват рождения ден на Лантри.

Лантри документирала пътуването им в Instagram и споделила конфронтацията на борда със служители на American Airlines по време на предполагаемата им пиянска проява.

„Имате ли бордни карти?“, попитал служителят.

„Не. Очевидно сме пияни и вие не искате да си имате работа с нас“, казва една от инфлуенсърките във видеото, публикувано в Instagram. Служители на American Airlines повикали органите на реда, обвинявайки жените, че са били в нетрезво състояние и са отказали да напуснат самолета, според съдебни документи.

Според полицията Бланшард и Лантри били многократно помолени да станат от местата си, но продължили да отказват и били арестувани.

Дръзките модели били обвинени в незаконно присъствие след предупреждение. Те били отведени в поправителния център „Търнър Гилфорд Найт“ в Маями с цел наказателно преследване.

След освобождаването си двете жени се похвалили в социалните мрежи, че са били арестувани, като споделили своите снимки от задържането със стотиците хиляди свои последователи.

„Познайте какво направихме“, написа Бланшард, публикувайки снимките отпред и в профил, направени в ареста. След това двете споделили няколко клипа от терминала, в които заставали на ръце, опрени на стена, танцували туърк на пода и се возели върху багажа си като на скутер из целия терминал.

„Глупостите, които правим“, каза Лантри.

„Вижте ни, изглеждаме като милион долара“, добавя Бланшард, докато седят на луксозните места.

Друго видео ги показва как седят в самолета и се подиграват на „сервитьора от първа класа“.

„Отидохме на почивка, а накрая получихме пробация“, написа тя. И двете жени се върнали на летището на следващия ден и се качили на друг полет на American Airlines.

„@AmericanAir ни простиха, защото сме горещи и знаем как да правим шпагат“, написа Лантри в социалните мрежи, според Toronto Sun.

Двете създателки на съдържание за възрастни пуснали собствена линия мърчандайз със снимките си от ареста – включително чаши за кафе, рекламирани като „mugshots“.

Лантри също така призовала за създаване на тенденция след ареста ѝ, като изразила надежда да види и други хора да правят шпагат, докато бъдат ескортирани от полицията.

„Подкрепям това послание, за да започне тенденцията“, написа тя в Instagram. „Ако това все още не е тенденция, не знам какво да ви кажа.“