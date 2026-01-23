Свят

Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив

Задържаните имат предишни регистрации в полицията

23 януари 2026, 13:20
Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив
Източник: iStock

Ч етирима непълнолетни са задържани за серия грабежи в централната градска част на Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Арестът на тримата 16-годишни и единия 17-годишен младеж е след поредица идентични сигнали за посегателства в района на Младежки хълм, парк „Бунарджик“ и близък търговски център.

Разкриха младежите, откраднали кутия за дарения в Пловдив

Според събраните доказателства, момчетата извършили грабежите в различно съучастие помежду си в периода 9-16 януари. Техни жертви станали по-малки тийнейджъри, от които със сила и заплахи отнели пари и златни накити на обща стойност 4631 лева (2361 евро). Те са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, допълват от Районна прокуратура - Пловдив. Пострадали са седем непълнолетни лица и трима малолетни.

Задържаха шестима младежи за серия дръзки грабежи в Добрич

Задържаните имат предишни регистрации в полицията, а пред разследващите са направили пълни самопризнания. Вчера по искане на държавното обвинение съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо трима от тях, а спрямо четвъртия е определена мярка „под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
