Американски конвой е бил нападнат в Нигерия, убити са 4 души

В ъоръжени лица в югоизточна Нигерия са нападнали американски конвой и са убили 4 души, съобщават от местната полиция.

По думите на полицията две от жертвите на нападението във вторник в щата Анамбра са служители на консулството на САЩ, а другите две са полицейски служители.

Нападателите са отвлекли още трима души и са подпалили автомобила им.

US convoy ambushed in Nigeria, four killed https://t.co/aXl7nBhXJZ

Вашингтон твърди, че в конвоя, който пътувал в щата, засегнат от насилие и сепаратистки бунт, не е имало американски граждани.

Нигерийската полиция съобщава, че нападението е станало на пътя Атани-Осамале в област Огбару.

Говорителят на полицията дсп Икенга Точуку казва, че в момента силите за сигурност провеждат спасителна и възстановителна операция.

US convoy ambushed in Nigeria, four killed and three kidnapped https://t.co/5Z0VNlbBjT #IPOB #America