СЗО: През 2021 г. от малария са починали 619 000 души

П рез 2021 г. маларията е убила 619 000 души, независимо, че тя е предотвратимо и лечимо заболяване, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

Животозастрашаващото заболяване се разпространява сред хората най-вече чрез ухапване от някои заразени женски комари от вида Anopheles, които се срещат предимно в тропическите държави. Първите симптоми на заболяването могат да бъдат леки, подобни на много други грипни заболявания, и трудно да се идентифицират като малария. Ако не се лекува, то може да премине в тежко заболяване и смърт в рамките на 24 часа.

В последния Световен доклад за маларията на СЗО се посочва, че през 2021 г. е имало 247 млн. случая на малария в сравнение с 245 млн. случая през 2020 г. Очакваният брой на смъртните случаи от малария е намалял до 619 000 през 2021 г. в сравнение с 625 000 през 2020 г.

През двете пикови години на пандемията свързаните с COVID смущения са довели до около 13 милиона повече случаи на малария и 63 000 повече смъртни случая от малария, се казва в доклада.

Африканският регион продължава да носи непропорционално висок дял от глобалното бреме на маларията, като през 2021 г. в него са регистрирани около 95 % от всички случаи на малария и 96 % от смъртните случаи.

На децата под петгодишна възраст се падат около 80% от всички смъртни случаи от малария в региона.

Според доклада, на четири африкански държави се падат малко над половината от всички смъртни случаи от малария в света: Нигерия (31,3 %), Демократична република Конго (12,6 %), Обединена република Танзания (4,1 %) и Нигер (3,9 %).

Симптоми, високорискова група

Според СЗО леките симптоми на малария са температура, втрисане и главоболие, а тежките - умора, объркване, припадъци и затруднено дишане.

Хората с по-висок риск от тежка инфекция включват бебета, деца на възраст под 5 години, бременни жени, пътници и хора с ХИВ или СПИН.

Маларията може да се предотврати, като се избягват ухапванията от комари, а лекарствата и лечението могат да спрат влошаването на леките случаи.

СЗО твърди, че има пет вида паразити Plasmodium, които причиняват малария при хората, а два от тези видове - P. falciparum и P. vivax - представляват най-голяма заплаха.

Най-често срещаните ранни симптоми на маларията включват температура, главоболие и втрисане, като симптомите обикновено се появяват 10-15 дни след ухапване от заразено насекомо.

При някои хора симптомите могат да бъдат слаби, особено при тези, които вече са били заразени с малария. Тъй като някои симптоми на малария са неясни, ранното изследване е от решаващо значение.

Тежките симптоми включват също изключителна умора, нарушено съзнание, множество конвулсии, затруднено дишане, тъмна или кървава урина, жълтеница (пожълтяване на очите и кожата) и необичайно кървене.