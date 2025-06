Одеса си възвръща блясъка, но заплахата остава — и САЩ изглеждат слепи за нея

Г рад Одеса, някогашната перла на Черно море и домакин на близо 1000 участници по време на тазгодишния Черноморски форум, си е възвърнал блясъка, посочва д-р Харлан Улман за The Hill .

С изключение на няколко покрити с шперплат прозореца и обгорели или частично разрушени сгради, трудно бихте предположили, че този град се намира в държава под обсада, водеща битка за своето колективно оцеляване. При тези обстоятелства Одеса се радва на относително нормален живот, смята Улман.

Улиците са безупречно чисти — за разлика от тези в твърде много американски градове. Голяма част от архитектурата е с френски стил, датиращ от края на XIX и началото на XX век, казва авторът.

Но най-впечатляващи са самите украинци. Решени да спечелят тази война, те напомнят за упоритостта на британците по време на Блица (германски бомбардировки над Лондон и други градове през 1940 и 1941 г. по време на Втората световна война) и безмилостните атаки на Хитлер. Това на пръв поглед неизчерпаемо чувство на оптимизъм се усеща навсякъде — от шофьорите на таксита, през персонала в ресторанти и хотели, до обикновените граждани, които срещнах извън рамките на конференцията, коментира д-р Улман.

Посланието е ясно и бе многократно повторено от мнозинството европейски делегати, представители на парламенти и министерства, включително на военни структури, както и от частния сектор, медиите и академичните среди: Русия е заплаха, посочва авторът на The Hill.

