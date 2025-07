Актьорът Малкълм-Джамал Уорнър загина по време на семейна почивка

А мериканският актьор Малкълм-Джамал Уорнър, придобил известност с участието си в телевизионната продукция "Шоуто на Козби", почина на 54-годишна възраст в Коста Рика, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Местните властите съобщиха, че Уорнър се е удавил в неделя следобед, 20 юли, на плаж на карибското крайбрежие. Той е плувал, когато течението го завлякло навътре в океана. Актьорът е бил на почивка в Коста Рика със семейството си.

