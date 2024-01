Актьорът Адан Канто почина на 42 години от рак на апендикса

П очина Адан Канто, мексиканско-американски актьор и музикант, придобил слава в главни роли в телевизионни драми.

Звездата от „Чистачката“ и „Определен оцелял“ почина на 8 януари на 42-годишна възраст от рак на апендикса, потвърди представител на актьора.

Mexican actor Adan Canto—of "Designated Survivor," "Narcos," and "X-Men"—died of cancer at age 42 https://t.co/SSMc2Qfw91 — TIME (@TIME) January 10, 2024

„Адан имаше дълбочина на духа, която малцина наистина познаваха. Тези, които го зърнаха, бяха променени завинаги“, каза представителят му в изявление.

В момента Канто играеше гангстера Арман Моралес в драмата на Fox "The Cleaning Lady" ("Чистачката")

Преди това той участва заедно с Кийфър Съдърланд в политическата драма на ABC/ Netflix „Designated Survivor“ ("Определен оцелял"), където играе новоизбрания вицепрезидент Арън Шорънд. Той също така се появява в "Narcos" на Netflix, "Blood and Oil" на ABC и "The Following" на Fox.

Канто играе Sunspot в "X-Men: Days of Future Past" и е част от режисьорския дебют на Хали Бери "Buised".

Канто е роден в Мексико и е израснал в Тексас.

Adan Canto, known for his versatility in roles in 'X-Men' and 'Designated Survivor,' dies at 42 https://t.co/lZyB5hyRgB — The Associated Press (@AP) January 10, 2024

Актьорът, който също се интересуваше от режисура, засне първия си късометражен филм през 2014 г., „Before Tomorrow“, и втория си-уестърн с участието на Тео Роси, през 2020 г., озаглавен „The Shot“.

Той бе семеен, съпругата му бе Стефани Ан Канто. има и две деца: Роман Алдер, 3 г., и Ив Джоузефин, 1 г..

Последната публикация на Канто в Instagram е в чест на Деня на бащата през юни 2022 г.

"Честит Ден на бащата! Бях благословен с моя", написа тогава актьорът до снимка, на която той и съпругата му позират с двете им малки деца.